Богданов провел консультации в МИД Египта

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Спецпредставитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел консультации в МИД Арабской Республики Египет с заместителем министра иностранных дел Амру Рамаданом и личным представителем министра, сообщил сайт МИД РФ.

"Были затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Был также проведен обстоятельный обмен мнениями по ключевым проблемам Ближнего Востока и Северной Африки. С обеих сторон был подчеркнут настрой на продолжение совместных усилий в целях поиска политико-дипломатических развязок кризисных ситуаций, в том числе в Сирии, Ливии, Йемене. Особое внимание было уделено палестинской проблематике", — сообщил МИД.