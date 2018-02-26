ПРАГА, 26 фев – РИА Новости. Чехия будет действовать в ситуации с задержанным в Праге в воскресенье экс-лидером сирийских курдов Салихом Муслимом "честно, стандартным путем и в соответствии с законом", заявил в понедельник чешским журналистам в Брюсселе глава МИД республики Мартин Стропницкий.
"Органы Чешской Республики в данной ситуации будут действовать честно, стандартным путем и в соответствии с законом. У нас действуют ясные правила, мы правовое государство и подобные вопросы у нас решает суд. В (конечном) результате еще может принять решение министр юстиции", — сказал Стропницкий, интервью которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
Одновременно глава МИД исключил возможный торг с Турцией в обмен на Муслима двух граждан Чехии — Маркету Вшелихову и Мирослава Фаркаса, которые были задержаны полтора года назад на границе Турции с Сирией, а затем отправленные турецким судом на 6 лет в заключение по обвинению в сотрудничестве с сирийскими курдами.
В понедельник Стропницкий участвовал в заседании Совета министров ЕС по внешней политике в Брюсселе. Во вторник он планирует выступить на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве, а потом летит в Будапешт, где в тот же день пройдет встреча глав МИД Вышеградской группы (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) с коллегами из Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
В знак протеста против задержания Муслима в ряде европейских стран, а также в Канаде в понедельник состоялись митинги с участием курдов перед зданиями посольств Чехии. Подобный митинг прошел также в Праге перед зданием МВД.
Партия "Демократический союз" считается одним из ответвлений запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Последнюю в качестве террористической организации рассматривают также США и Евросоюз. Салих Муслим покинул пост сопредседателя "Демсоюза" в минувшем году, но сохранил в нем большое влияние.