Посольство России в Аргентине прокомментировало "кокаиновое дело"

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Сообщения, что секретарь российского Совбеза Николай Патрушев прилетал в Аргентину "для разруливания" ситуации с найденными в российском посольстве наркотиками, могут вызвать только улыбку, заявила дипломатическая миссия в понедельник.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника аргентинской полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

"У тех, кто знаком со сроками планирования визитов государственных деятелей такого уровня, (сообщение о том, что целью визита Патрушева было "разруливание" ситуации в посольстве) может вызвать только улыбку: в соответствии с международной протокольной практикой подобные поездки согласуются заранее, тем более что в рамках визита Н. П. Патрушева готовилась и состоялась его беседа с президентом Аргентины М. Макри", — пишет дипмиссия в Facebook.