Посол России встретится с замглавы МИД Британии, сообщил источник

ЛОНДОН, 26 фев – РИА Новости. Посол России в Лондоне Александр Яковенко во вторник встретится с заместителем министра иностранных дел Великобритании Аланом Дунканом для обсуждения ситуации в Сирии, сообщил РИА Новости в понедельник дипломатический источник.

"Посол во вторник встречается с Аланом Дунканом", — сообщил собеседник агентства.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил, что пригласил Яковенко прийти в МИД и сообщить о российских планах по реализации резолюции 2401 по Сирии. Это резолюция Совета Безопасности ООН, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против террористических группировок "Исламское государство"*, "Джебхат ан-Нусра"*, "Аль-Каида"* и других лиц и организаций, связанных с этими структурами.

*Запрещенные в России террористические организации

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