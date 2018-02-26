В Одессе облили красной краской забор российского консульства

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Участники акции протеста в Одессе облили красной краской забор консульства РФ, сообщило в понедельник местное интернет-издание "Думская".
По данным издания, около 30 человек "патриотических организаций Одессы" в понедельник пикетировали консульство РФ с требованием "освободить оккупированные территории Украины".
"Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской. Прогоревшие файеры также полетели через забор на территорию дипломатического учреждения", — говорится в публикации.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".