Силовики второй раз за день обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Украинские силовики второй раз за день обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Докучаевск, заявили в понедельник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики в понедельник днем обстреляли Докучаевск, повреждения получили пять домов и автомобиль.

"В 19.00 украинские силовики второй раз открыли огонь по Докучаевску. В этот раз противник применил БПМ-2 – 60 выстрелов, АГС (гранатомет — ред.) – 29 выстрелов", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, огонь велся со стороны подконтрольного Киеву Новотроицкого, поврежден многоквартирный дом. Информация о пострадавших и других разрушениях уточняется.

Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.