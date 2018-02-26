"Большая редкость": снегопад в Риме удивил пользователей соцсетей

20:1326.02.2018
(обновлено: 20:30 26.02.2018)
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter и Instagram делятся впечатлениями от снегопада, накрывшего итальянскую столицу. В соцсетях опубликованы сотни фотографий.
"Римское пробуждение со снежинками", — написала moby200483
.
"В Риме выпал снег — это большая редкость! В городе жизнь остановилась: закрыты школы, музеи, почта, даже автобусы не ходят. Правда, все радуются и играют в снежки: даже монашки и священники, это просто сказка! — написала Анна Синица
, ведущая блог о городах Италии. — Вообще, римляне очень позитивные, никто не пошел на работу, все ходят счастливые и довольные!".
Русскоязычные пользователи с восторгом откликнулись на публикацию.
"Снежный Колизей! Первый раз вижу такую красоту! Сказка!" — написал пользователь happymomsyk.
"Какое-то снежное безумие необыкновенной красоты! Жаль, что скоро все растает, но пальмы под снегом — это круто!" — прокомментировала marina_fedulova.
Были, однако и те, кто указал, что такая погода может стать помехой для авиасообщения.
"Да, кому-то и улететь не удалось, хотя сейчас в Риме очень красиво!", — написала блогер в ответ на шутливый комментарий пользователя ninashalimova "Вовремя мы уехали".
В соцсетях также появились видео, на которых римляне устраивают настоящие снежные баталии.
"В Риме снег. Вы в это верите? Вот так я сегодня проснулась — а на улице все бело, мягко и тихо. Казалось, мы попали в сказку. И, как во всех сказках, волшебство не длилось долго", — написала anna.scrigni
.
Горожане принялись лепить снеговиков.
В минувшие выходные на Аппенины пришли аномальные холода и привели к редкому погодному явлению: в понедельник, 26 февраля, в Риме выпал снег. Снегопад в итальянской столице и на побережье Тирренского моря близ Рима начался около двух часов ночи. Ожидается, что во вторник температура воздуха в окрестностях Рима может опуститься до 9 градусов ниже нуля.