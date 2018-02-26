Додон считает, что Молдавия не войдет в ЕС

КИШИНЕВ, 26 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что республика не станет членом Европейского союза, и заявил, что выступает против вступления страны в любые военные блоки.

"Считаю, что Молдавия членом Европейского союза не станет. К этому не готовы ни Брюссель, и это четко дали понять на саммите Восточного партнерства, который буквально недавно состоялся, Молдавия сама к этому не готова", — заявил Додон в интервью Deutsche Welle.

По его словам, Молдавия может выжить, только если у нее будут хорошие отношения как с Западом, так и с Востоком. "Мы не можем дружить с Россией против Европы, либо с Европой против России", — сказал Додон.

Он добавил, что по некоторым вопросам Молдавии действительно нужно брать в пример опыт Евросоюза, но подверг критике некоторые моменты действующих договоренностей. "Мы подписали соглашение о свободной торговле с ЕС, открыли наш рынок для европейских товаров, и наши местные производители стали неконкурентоспособными, потому что по этим товарным позициям производители из Европы получают серьезные субсидии со стороны государства, а мы не можем дать то же самое", — сказал Додон.

Глава республики обратил внимание, что неоднократно говорил о необходимости "пересмотреть некоторые позиции" существующих договоренностей. "Мы можем оставить соглашение о свободной торговле как есть… Но по некоторым 6-7 группам товаров, которые для нас важны — это агропромышленный комплекс, — давай вернемся к ассиметричной торговле", — сказал Додон.

Он также отметил, что у него есть вопросы и по поводу политической части, "в соглашении об ассоциации очень размыто написано все, что касается обороны, армии". "Молдавия – нейтральная страна. И мы должны не только сохранять этот нейтралитет, но и укреплять его. Участвовать в каких-то операциях, военных блоках и т.д. – это категорически нам не нужно. Я против любых блоков. Думаю, что Молдавия не должна быть ни членом НАТО, ни ОДКБ. Потому что Молдавия не выживет, если ее будут использовать в военных целях", — заключил Додон.

Евросоюз реализует в отношении Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины программу "Восточное партнерство". Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.