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Грибаускайте и другие: в Литве опубликовали первую часть списка агентов КГБ

19:4326.02.2018
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВ центре Вильнюса. Архивное фотоВ центре Вильнюса. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВИЛЬНЮС, 26 фев — РИА Новости. В Литве взорвалась информационная бомба, которую уже сравнили с публикациями секретных документов американских спецслужб Джулианом Ассанжем на знаменитом портале WikiLeaks, пишет Sputnik Литва. Главный редактор и владелец газеты "Республика" (Respublika) Витас Томкус начал публиковать списки сексотов (секретных сотрудников) литовского КГБ, которые признались в этом во время процедуры люстрации.

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© РИА Новости
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На 18-ти страницах восьмого номера бумажной версии еженедельника Томкус напечатал первую часть списка, которому решением сейма Литвы летом 2015 года был присвоен гриф "совершенно секретно" на последующие 75 лет.

Сам же список из 1589 человек, добровольно признавшихся в сотрудничестве с КГБ ЛССР, берет начало с первых дней независимости Литвы, то есть с 1991 года. Созданная тогда Государственная люстрационная комиссия давала "покаявшимся" обещания, что их имена никогда не станут известны широкой общественности.

Всего же, по самым скромным оценкам самих членов люстрационной комиссии, за полвека "советской оккупации" сотрудничеством с чекистами свое имя "замарали" более 118 тысяч граждан Литвы. 

Но к 2015 году стало ясно, что в небольшом списке признавшихся бывших тайных агентов КГБ масса имен и фамилий, которые заседают в сейме, правительстве и президентском дворце и ворочают миллиардами евро литовской экономики.

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© РИА Новости / Иван Руднев
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Тут и нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте, и "первый фактический руководитель Литвы" Витаутас Ландсбергис, и премьер-министр Саулюс Сквернялис и множество самых известных политиков (экс-президентов, экс-премьеров, экс-министров, экс-спикеров), крупных бизнесменов и деятелей искусства. В скандальном списке и вся верхушка двух крупнейших политических партий — консерваторов и социал-демократов, которые 25 лет правили Литвой.

Поэтому было решено, что срок грифа секретности списка, который истекал к 2016 году, нужно продлить еще на 75 лет. По крайней мере, пока живы его "герои".

Проект закона об этом был внесен на рассмотрение сейма тогдашним министром внутренних дел Литвы Саулюсом Сквернялисом — нынешним премьером и одним из самых реальных кандидатов в президенты Литвы на будущих выборах весной 2019 года.

Сам главный редактор и владелец издания Respublika Витас Томкус тоже в этом списке. Свою фамилию в публикуемом списке он разместил рядом с фамилией патриарха Витаутаса Ландсбергиса.

Адольфас Раманаускас, 1947 год
© Фото : Public domain
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Впрочем, как отмечает Sputnik, нахождение некоторых личностей в этом списке вызывает сомнение. К примеру, бывший президент Литвы Валдас Адамкус всю сознательную жизнь провел в США, поэтому не ясно, когда он мог быть завербован советскими спецслужбами. Как отмечает Sputnik, в публикации содержится ремарка, намекающая на то, что некоторые имена и фамилии из списка могут принадлежать тезкам известных людей.

Следующую часть Витас Томкус пообещал опубликовать 3 марта. Однако уже сейчас многие читатели сомневаются, что продолжение последует. Ведь редактор газеты нарушил закон и нанес невосполнимый ущерб государственной безопасности. За это ему грозит уголовная ответственность и тюремный срок.

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