Трамп обвинил Россию в отправке товаров в КНДР

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия отправляет много товаров в Северную Корею.

"Россия много всего отправляет в КНДР", — сказал Трамп журналистам. При этом, по его словам, Китай "делает по Северной Корее больше, чем когда-либо раньше".

"Россия ведет себя плохо… Россия посылает туда то, что Китай забирает", — добавил Трамп. Он не обвинял Россию напрямую в нарушении каких-либо санкций.

США ранее призывали все страны, в том числе Россию и Китай, разорвать экономические и торговые отношения с КНДР.

Москва и Пекин поддержали в Совете Безопасности ООН три раунда международных санкций против Пхеньяна, которые коснулись большей части северокорейского экспорта.