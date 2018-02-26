МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Саудовской Аравии Аделем Бен Ахмедом Аль-Джубейром подготовку новой резолюции по Йемену, сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что телефонный разговор министров состоялся по инициативе саудовской стороны.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по ряду актуальных аспектов двусторонней и ближневосточной повестки дня, в том числе в контексте подготовки новой резолюции СБ ООН в отношении Йемена", — сообщил МИД.

Вооруженный гражданский конфликт между властями во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и движением шиитских повстанцев-хуситов "Ансар Алла" продолжается в Йемене с 2014 года. Повстанцам удалось за несколько месяцев захватить многие районы страны, в связи с чем в ситуацию вмешалась возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. При ее поддержке военные вернули часть районов под свой контроль и продолжают бои с повстанцами.

Попытки ООН мирно урегулировать конфликт не привели к успеху. По данным ООН, конфликт в Йемене унес жизни не менее 10 тысяч человек, более 20 миллионов нуждаются в гуманитарной помощи.