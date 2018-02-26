Верховный суд не разрешил Трампу снять защиту детей нелегалов от депортации

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Верховный суд США отказался рассматривать вопрос о том, может ли Белый дом отменить программу по защите детей нелегальных иммигрантов от депортации.

Рассмотреть этот вопрос просила администрация США. Но верховный суд постановил, что не будет заниматься этим вопросом, пока дело слушается в нижестоящей инстанции.

Программа, известная под названием DACA, защищает от депортации около 700 тысяч человек, которые находятся в США без законных основаниях, но попали на американскую территорию детьми. По условиям программы, им предоставляется отсрочка депортации на два года, которую затем можно продлить.

Осенью 2017 года администрация Дональда Трампа заявила, что намерена закрыть программу до 5 марта 2018 года, но два федеральных суда распорядились сохранить основные положения программы. Белый дом пока не оспаривал эти решения.

Защита от депортации для нелегальных иммигрантов — один из главных пунктов разногласий между республиканцами и демократами в конгрессе. Эти разногласия уже привели в 2018 году к двум кратковременным приостановкам в работе федерального правительства из-за отсутствия бюджета, на принятие которого демократы не соглашались из-за отказа республиканцев продлить DACA.