США расширили список санкций по Ливии

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. США расширили санкции по Ливии, сообщил офис по контролю за иностранными активами американского министерства финансов.

В список санкций внесены шесть человек, 24 юридические лица и семь судов.

Люди, внесенные в список, ранее фигурировали в СМИ как подозреваемые в контрабанде топлива и нефтепродуктов.

В список санкций вошли граждане Мальты, Ливии и Египта. Среди них бывший мальтийский футболист Даррен Дебоно, арестованный в 2017 году на Мальте по обвинению в контрабанде, его родственник Гордон Дебоно и подозреваемый в контрабанде Фахми бен Халифа, задержанный в Ливии. Даррен и Гордон Дебоно обвиняются в получении более чем 30 миллионов долларов от контрабанды топлива.

Компании, внесенные в список санкций, базируются на Мальте, в Италии и Ливии. Добавленные в список суда в основном базируются на Мальте и связаны с новыми фигурантами — физическими лицами.

В пресс-релизе, распространенном позднее в понедельник, минфин США пояснил, что контрабанда нефти и нефтепродуктов "подрывает суверенитет Ливии, подпитывает черный рынок и поддерживает нестабильность в регионе".