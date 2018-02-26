В Гренобле веган разгромил мясной ресторан

ПАРИЖ, 26 фев – РИА Новости. Неизвестный совершил под веганскими лозунгами нападение на специализирующийся на приготовлении мясных блюд ресторан La Boucherie во французском Гренобле, сообщает телеканал France 3.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. Злоумышленник в маске разбил 14 стекол и написал на стене ресторана полуметровыми буквами свой веганский лозунг.

Несмотря на надпись, руководители ресторана считают, что акт вандализма был совершен их завистниками, а не веганами – людьми, отказавшимися от любых продуктов животного происхождения.