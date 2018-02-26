Силовики обстреляли из минометов север Донецка, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (238)

ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли северные окраины Донецка, выпустили 20 мин калибром 120 миллиметров, заявили в понедельник журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В 16.30 украинские боевики из 57 отдельной мотопехотной бригады обстреляли окраины Донецка, район "Вольво-Центра". В ходе интенсивного обстрела противник выпустил 20 мин калибром 120 миллиметров", — сказал представитель командования ДНР.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

