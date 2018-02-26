В Эстонии военным предложили ходить строем под песню об убийстве русских

ТАЛЛИН, 26 фев — РИА Новости. Правозащитный центр "Китеж" в понедельник направил запрос в министерство обороны Эстонии по поводу содержания строевой песни, в которой говорится об убийстве русских, сообщается на сайте организации.

Правозащитникам поступила информация о том, что в одной из частей Сил обороны Эстонии в качестве строевой песни разучивают так называемую "Песню лесных братьев", текст которой, как отмечается в сообщении, вызвал возмущение у русских солдат срочной службы.

"Правозащитный центр "Китеж" направил запрос в министерство обороны Эстонии с копией канцлеру права и уполномоченной по равноправию. В запросе правозащитники поинтересовались, соответствует ли эта информация действительности, и если да, то считают ли в министерстве обороны правомерным использовать в качестве строевой песню с призывом убивать русских", — говорится в сообщении.

"Лесные братья" — неофициальное наименование националистических групп, которые в 1940-1950-е годы вели вооруженную борьбу против советской власти на территории прибалтийских республик СССР — Литвы, Латвии и Эстонии.