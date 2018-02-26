В Молдавии выписали первый штраф за ретрансляцию российских новостей

Флаг Молдавии во время акции протеста в Кишиневе. Архив

Флаг Молдавии во время акции протеста в Кишиневе. Архив

КИШИНЕВ, 26 фев – РИА Новости. Молдавский совет по теле- и радиовещанию (КСТР) оштрафовал телеканал "РТР-Молдова" за ретрансляцию российских новостей, заявил его глава Драгош Викол. Это первый такой штраф в рамках недавно принятого закона.

В декабре 2017 года парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом Игорем Додоном закон о борьбе с "иностранной пропагандой". Он запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Закон вступил в силу 12 февраля.

КСТР посчитал, что "РТР-Молдова" нарушил закон, ретранслировав новости телеканала "Россия 1". Штраф составил 50 тысяч леев (около трех тысяч долларов)

Поводом для санкций стал репортаж о сносе памятников советским воинам в Польше и сюжет о президентских выборах в России, содержащий статистические данные и информацию о выступлениях кандидатов.

Решение оспорят

Гендиректор "РТР-Молдова" Евгений Сергеев заявил РИА Новости, что решение КСТР незаконно.

"Согласно вступившим в силу запретам, то есть согласно статье 9 Кодекса о телевидении и радио, запрещены программы, которые произведены на территории стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию (о трансграничном телевидении). При этом нет ни слова о каких-либо запретах на покупку новостных сюжетов, новостей и чего угодно из той же России", — отметил он.

Сергеев считает, что решение совета основано на его собственном толковании закона, согласно которому покупка новостей также якобы запрещена.

"На наш взгляд это является прямым нарушением закона и не поддается нормальной логике", — продолжил Сергеев.

Гендиректор добавил, что представители телеканала намерены опротестовать решение КСТР в суде.

За повторное нарушение грозит штраф от 70 до 100 тысяч леев (4,1 тысячи — 5,9 тысячи долларов). Отзыв лицензии на вещание "применяется только после последовательного применения санкций" в виде штрафов.