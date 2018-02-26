В Аргентине автобус с детской футбольной командой врезался в опору моста

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и 15 получили ранения в результате ДТП в провинции Энтре-Риос на северо-востоке Аргентины, сообщает местная радиостанция Maxima со ссылкой на полицию.

По данным радиостанции, инцидент произошел в понедельник рано утром. Автобус, перевозивший детскую футбольную команду с родителями и учителями, врезался в опору моста. Всего в автобусе находилось порядка 50 человек.

Пострадавшие были госпитализированы. Сотрудники правоохранительных органов пытаются извлечь из-под обломков тела погибших. Работа на месте происшествия усложняется неблагоприятными погодными условиями.