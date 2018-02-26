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Эксперт: перемены в Китае не стоит сводить к властолюбию Си Цзиньпина

17:3526.02.2018
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© AP Photo / Andy WonСотрудник службы охраны во время выступления Си Цзиньпина на открытии съезда Коммунистической партии Китая. Архивное фотоСотрудник службы охраны во время выступления Си Цзиньпина на открытии съезда Коммунистической партии Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andy Won

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Предложение ЦК Компартии Китая удалить из Конституции страны пункт, что председатель и вице-председатель КНР "могут занимать свои посты не более двух сроков подряд", связано не только с тем, что Си Цзиньпин верит в свою миссию и не сомневается, что ему нужно больше времени на воплощение ее в жизнь – изменилась еще и мировая атмосфера, считает российский политолог, главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Флаг Коммунистической партии Китая. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan
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Центральный комитет Коммунистической партии Китая выдвинул в воскресенье предложение удалить из Конституции страны пункт, в котором обозначено, что председатель и вице-председатель КНР "могут занимать свои посты не более двух сроков подряд", сообщило агентство Синьхуа. Если это предложение будет рассмотрено и принято, тогда нынешний лидер страны Си Цзиньпин сможет остаться на своем посту не только на ближайшие пять лет, но и дольше.

Сменяемость власти была ответом на распад СССР

По предположению Лукьянова, после распада СССР китайские коммунисты, шокированные, насколько стремительно и без какого-либо внутреннего сопротивления рухнул некогда могучий "старший брат", сделали вывод, что "демократизация – ошибочна и фатальна, сменяемость – необходима и укрепляет государство".

"Прививки хватило меньше, чем на 30 лет. Си Цзиньпин верит в свою миссию и не сомневается, что ему нужно больше времени на воплощение ее в жизнь", — написал Лукьянов в комментарии для своего телеграм-канала.

Студенты смотрят выступление Си Цзиньпина на открытии 19-го съезда Коммунистической партии Китая
© AFP 2018 / Stringer
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По его оценке, перемены в Китае связаны с личностью председателя КНР, однако сводить их исключительно к властолюбию Си не стоит – изменилась мировая атмосфера, считает политолог.

Дело в том, что когда КПК принимала решение ограничить сроки пребывания руководителей у власти, насущной задачей было приспособление Китая к мощной либеральной волне, которая накрыла планету в конце 1980-х годов.

"Западная модель представлялась тогда, по сути, безальтернативной. Ожидания… состояли в том, что КНР, к тому времени уже десятилетие двигавшейся по пути экономических реформ, неизбежно предстоит и политическая либерализация. Иными словами, рыночная экономика, как полагали, неотделима от демократии западного типа, и наоборот", — напомнил редактор журнала "Россия в глобальной политики".

Женщина фотографируется у флага Коммунистической партии Китая в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong
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Тогда китайские руководители во главе с Дэн Сяопином понимали, что ускоренная политическая демократизация по советскому или восточноевропейскому образцу для страны гибельна, но и игнорировать сдвиги на глобальной арене было невозможно.

Китай нацелился на штурм глобальных вершин

Однако теперь, спустя почти 30 лет после падения Берлинской стены и подавления выступления на площади Тяньаньмэнь, настрой в мире совсем иной, считает Лукьянов.

"Демократия западного типа и рыночная экономика не считаются больше обязательными спутниками друг друга. Более того, демократические системы в наиболее развитых странах переживают кризис, партийно-политические модели осыпаются, подъем так называемых популистов – желание простых решений не только по существу, но и по форме, спрос на сильные и яркие личности, которые способны компенсировать дисфункцию институтов", — констатирует Лукьянов.

Протестующий перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Jewel Samad
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Так что "решение Си Цзиньпина – вполне в духе современной политики", резюмирует он, напоминая о таких политических долгожителях и харизматичных лидерах, как Владимир Путин и Ангела Меркель, Реджеп Эрдоган, Дональд Трамп, Нарендра Моди.

По его оценке, возможное продление власти Си Цзиньпина – это "сигнал того, что КНР всерьез нацелился на штурм глобальных вершин, сдержанность в духе Дэн Сяопина более не является основополагающим принципом политики".

"Следующие почти 10 лет (если Си Цзиньпин ограничится третьим сроком, а не нацелится дальше) будут временем окончательного формулирования глобальной миссии Китая и инструментов ее осуществления. Это окажет очень заметное влияние на международную политику", — прогнозирует он.

Что касается России, то для нее эта новость из Китая "скорее хорошая".

"Си Цзиньпин настроен к Москве доброжелательно, смена поколения лидеров, вероятнее всего, приведет к власти людей другого менталитета. И в плане национализма, и с точки зрения традиции восприятия России. Так что сохранение Си на предстоящий очень неспокойный период Москве предпочтительней", — считает Лукьянов.

Демонстрант с флагами ЕС и Великобритании. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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ЦК КПК предложил также внести идеи председателя КНР Си Цзиньпина о развитии социализма с китайской спецификой в новую эпоху в текст конституции государства. В октябре прошлого года по итогам 19-го съезда КПК в Пекине идеи нынешнего лидера КНР были внесены в устав Компартии Китая после единогласной поддержки на голосовании.

В понедельник в Пекине начался трехдневный пленум ЦК КПК, где будут обсуждаться предложения по изменению конституции и других документов, которые следует вынести на голосование в ходе ежегодного Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Нынешний лидер КНР занял свой пост в 2012 году и согласно действующей конституции должен оставаться на посту до 2023 года.

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