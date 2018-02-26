Эксперт: перемены в Китае не стоит сводить к властолюбию Си Цзиньпина

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Предложение ЦК Компартии Китая удалить из Конституции страны пункт, что председатель и вице-председатель КНР "могут занимать свои посты не более двух сроков подряд", связано не только с тем, что Си Цзиньпин верит в свою миссию и не сомневается, что ему нужно больше времени на воплощение ее в жизнь – изменилась еще и мировая атмосфера, считает российский политолог, главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Сменяемость власти была ответом на распад СССР

Центральный комитет Коммунистической партии Китая выдвинул в воскресенье предложение удалить из Конституции страны пункт, в котором обозначено, что председатель и вице-председатель КНР "могут занимать свои посты не более двух сроков подряд", сообщило агентство Синьхуа. Если это предложение будет рассмотрено и принято, тогда нынешний лидер страны Си Цзиньпин сможет остаться на своем посту не только на ближайшие пять лет, но и дольше.

По предположению Лукьянова, после распада СССР китайские коммунисты, шокированные, насколько стремительно и без какого-либо внутреннего сопротивления рухнул некогда могучий "старший брат", сделали вывод, что "демократизация – ошибочна и фатальна, сменяемость – необходима и укрепляет государство".

"Прививки хватило меньше, чем на 30 лет. Си Цзиньпин верит в свою миссию и не сомневается, что ему нужно больше времени на воплощение ее в жизнь", — написал Лукьянов в комментарии для своего телеграм-канала.

По его оценке, перемены в Китае связаны с личностью председателя КНР, однако сводить их исключительно к властолюбию Си не стоит – изменилась мировая атмосфера, считает политолог.

Дело в том, что когда КПК принимала решение ограничить сроки пребывания руководителей у власти, насущной задачей было приспособление Китая к мощной либеральной волне, которая накрыла планету в конце 1980-х годов.

"Западная модель представлялась тогда, по сути, безальтернативной. Ожидания… состояли в том, что КНР, к тому времени уже десятилетие двигавшейся по пути экономических реформ, неизбежно предстоит и политическая либерализация. Иными словами, рыночная экономика, как полагали, неотделима от демократии западного типа, и наоборот", — напомнил редактор журнала "Россия в глобальной политики".

Китай нацелился на штурм глобальных вершин

Тогда китайские руководители во главе с Дэн Сяопином понимали, что ускоренная политическая демократизация по советскому или восточноевропейскому образцу для страны гибельна, но и игнорировать сдвиги на глобальной арене было невозможно.

Однако теперь, спустя почти 30 лет после падения Берлинской стены и подавления выступления на площади Тяньаньмэнь, настрой в мире совсем иной, считает Лукьянов.

"Демократия западного типа и рыночная экономика не считаются больше обязательными спутниками друг друга. Более того, демократические системы в наиболее развитых странах переживают кризис, партийно-политические модели осыпаются, подъем так называемых популистов – желание простых решений не только по существу, но и по форме, спрос на сильные и яркие личности, которые способны компенсировать дисфункцию институтов", — констатирует Лукьянов.

Так что "решение Си Цзиньпина – вполне в духе современной политики", резюмирует он, напоминая о таких политических долгожителях и харизматичных лидерах, как Владимир Путин и Ангела Меркель, Реджеп Эрдоган, Дональд Трамп, Нарендра Моди.

По его оценке, возможное продление власти Си Цзиньпина – это "сигнал того, что КНР всерьез нацелился на штурм глобальных вершин, сдержанность в духе Дэн Сяопина более не является основополагающим принципом политики".

"Следующие почти 10 лет (если Си Цзиньпин ограничится третьим сроком, а не нацелится дальше) будут временем окончательного формулирования глобальной миссии Китая и инструментов ее осуществления. Это окажет очень заметное влияние на международную политику", — прогнозирует он.

Что касается России, то для нее эта новость из Китая "скорее хорошая".

"Си Цзиньпин настроен к Москве доброжелательно, смена поколения лидеров, вероятнее всего, приведет к власти людей другого менталитета. И в плане национализма, и с точки зрения традиции восприятия России. Так что сохранение Си на предстоящий очень неспокойный период Москве предпочтительней", — считает Лукьянов.

ЦК КПК предложил также внести идеи председателя КНР Си Цзиньпина о развитии социализма с китайской спецификой в новую эпоху в текст конституции государства. В октябре прошлого года по итогам 19-го съезда КПК в Пекине идеи нынешнего лидера КНР были внесены в устав Компартии Китая после единогласной поддержки на голосовании.

В понедельник в Пекине начался трехдневный пленум ЦК КПК, где будут обсуждаться предложения по изменению конституции и других документов, которые следует вынести на голосование в ходе ежегодного Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Нынешний лидер КНР занял свой пост в 2012 году и согласно действующей конституции должен оставаться на посту до 2023 года.