За время операции в Донбассе более 500 силовиков покончили с собой

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Более 500 украинских силовиков покончили жизнь самоубийством за время проведения военной операции в Донбассе, заявил в понедельник главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"За два месяца текущего года по два суицида в неделю (шестнадцать погибших от суицида) — эти скупые данные… Из почти 313 тысяч участников АТО (с 2014 года — ред.) — 518 человек совершили самоубийства", — сообщил Матиос на своей странице Facebook, опубликовав документы Единого реестра досудебных расследований.

По словам Матиоса, участники военной операции обязательно проходят психологическую реабилитацию, однако в 2017 году уровень обеспечения такой услугой со стороны государства составил лишь 0,1% от общего количества военнослужащих. Он отметил, что необходимо улучшить обеспечение прохождения психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации участников военной операции.