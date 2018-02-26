В Дубае соорудили фигуру Микки Мауса рекордной высоты

ДУБАЙ, 26 фев — РИА Новости. Самая высокая в мире цветочная фигура героя мультфильмов Диснея — Микки Мауса — сооружена в Дубае, сообщает издание Khaleej Times.

Фигура появилась в парке цветов Dubai Miracle Garden в честь 90-й годовщины создания этого персонажа. Высота Микки Мауса составляет 18 метров, фигура создана из 100 тысяч цветов и растений и весит 35 тонн.

Как пишет издание, эта фигура войдет в Книгу рекордов Гинесса как самая высокая фигурная кустовая статуя. На ее создание у ста рабочих, дизайнеров и инженеров ушло 45 дней.