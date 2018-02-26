Осудили за гимн. New York Post "набросилась" на сборную России по хоккею

Данни аус ден Биркен пропускает шайбу в свои ворота в финальном матче Россия - Германия по хоккею среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх. 25 февраля 2018

Данни аус ден Биркен пропускает шайбу в свои ворота в финальном матче Россия - Германия по хоккею среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх. 25 февраля 2018

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Газета New York Post дважды за сутки выпустила материалы с критикой российских хоккеистов. Вначале журналисты назвали спортсменов "командой без страны", а затем возмутились исполнением гимна после победы на Олимпиаде.

Сборная России по хоккею завоевала золотые медали Олимпиады в Южной Корее, обыграв немцев со счетом 4:3. На церемонии награждения спортсмены спели гимн страны вместе с болельщиками.

"Страна без медали, журналисты без мозгов"

После победы россиян газета опубликовала статью под названием "Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее". Пользователи Twitter резко раскритиковали публикацию, назвав США "страной без медали", намекая на то, что американская сборная не попала в тройку призеров на турнире. Досталось и авторам статьи, которых комментаторы назвали "журналистами без мозгов".

В Госдуме публикацию назвали "истерикой и провокацией". По мнению вице-спикера нижней палаты Ирины Яровой, текст New York Post был написан под диктовку тех, кто "провернул" подлость против Олимпиады, российских спортсменов и России, но впал в бешенство от того, что не получил желаемого результата. Глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, в свою очередь, отметил, что подобные публикации "звучат завистливо и жалко".

Затем в New York Post вышла новая статья, в которой отмечалось, что российские хоккеисты спели национальный гимн спустя несколько часов после того, как МОК решил не восстанавливать олимпийский статус российского комитета.

"Исполнение российского гимна на игровом поле — нарушение требований МОК о нейтралитете, примененных к России в рамках санкций за систематическое употребление допинга во многих видах спорта", — отмечалось в публикации.

Между тем, в МОК уже заверили, что исполнение национального гимна никак не может появлиять на решение по восстановлению статуса ОКР.

По мнению директора Института прикладных политических исследований Григория Добромелова, американцам досадно, что российские спортсмены на Олимпиаде даже в усеченном составе выступили достойно.

"Российские хоккеисты это делали не демонстративно — они не стали исполнять гимн после того, как отзвучала музыка, и они ее не перекрикивали <…> На фоне того, что сборная США показала на Олимпиаде худший результат за очень длительный период, заняв лишь четвертое место в медальном зачете, понятно, что американцам досадно, что Россия даже в таком составе выступила ненамного хуже, учитывая общее количество медалей", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Нейтральный статус России

В декабре исполком МОК допустил российских спортсменов к Играм-2018 в нейтральном статусе под олимпийским флагом. Называться команда должна была "Олимпийские атлеты из России".

Решение приняли на основе выводов специальных комиссий, которые заявили о "системных манипуляциях" с допингом на Олимпиаде в Сочи. Российские власти неоднократно отрицали какую-либо поддержку применения допинга в спорте.