Немка обратилась в полицию из-за слишком короткой стрижки

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Жительница немецкого города Боркен (регион Северный Рейн-Вестфалия) подала заявление в полицию на своего парикмахера из-за слишком короткой стрижки, пишет газета Bild.

"Потерпевшая сообщила, что парикмахер отрезала ей на 20 сантиметров больше, чем они оговорили изначально", — заявил изданию представитель полиции.

Как отмечает Bild, растерянные правоохранители были вынуждены открыть дело о причинении телесных повреждений по неосторожности. Парикмахера допросят в качестве подозреваемой.