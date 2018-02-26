В Хорватии 14 человек пострадали при столкновении грузовика с автобусом

БЕЛГРАД, 26 фев — РИА Новости. Лобовое столкновение грузовика с автобусом на севере Хорватии привело к серьезным травмам у 14 человек, жизнь двух пострадавших находится в опасности, передает портал газеты Vecernji list.

В регионе западных Балкан с конца прошедшей недели наступило резкое похолодание с обильными снежными осадками и местами сильным ветром. Возвышенность в районе Горски-Котар на севере Хорватии стала особенно опасным местом для транспорта на фоне непогоды.

"В лобовом столкновении грузовика и автобуса на перекрестке старой трассы через Горски-Котар тяжело травмированы 14 человек, среди них два водителя, чьи жизни находятся в опасности", — сообщило издание.

На фотографии с места происшествия отчетливо видно, что грузовик с крытым кузовом ударил водительской стороной прямо в место водителя междугороднего автобуса на линии Пореч-Загреб.

Sudar autobusa i kamiona: 'Vatrogasci su vozače izvlačili škarama' https://t.co/ML0Bvj3gJU — Večernji list (@vecernji_list) 26 февраля 2018 г.

​Отмечается, что спасателям пришлось разрезать кабины, чтобы извлечь пострадавших водителей. Они и пассажиры автобуса доставлены машинами скорой помощи в Клинический центр города Риека, где им оказывают необходимую помощь.