В Папуа-Новой Гвинее число погибших от землетрясения возросло до десяти

Оползень недалеко от поселка Табубил после землетрясения в южном нагорье Папуа-Новой Гвинеи. 26 февраля 2018

Оползень недалеко от поселка Табубил после землетрясения в южном нагорье Папуа-Новой Гвинеи. 26 февраля 2018

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,5 в Папуа-Новой Гвинее возросло до 10 человек, сообщает местное издание PNG Today.

Ранее сообщалось о трех погибших.

По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки были зафиксированы в 03.44 понедельника по местному времени (20.44 мск воскресенья) в 89 километрах к юго-западу от города Поргера. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

Как сообщил глава местной службы здравоохранения Джозеф Бириси, число погибших может быть значительно больше. Он также добавил, что на многие дороги и реки в регионе сошли оползни, разрушив и повредив здания.

В пострадавшие от последствий землетрясения районы были направлены команды спасателей и военные.