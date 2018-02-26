СМИ сообщили о трех жертвах землетрясения в Папуа-Новой Гвинее

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в Папуа-Новой Гвинее в результате землетрясения магнитудой 7,5, сообщает новозеландское радио Radio New Zealand.
Как сообщил глава местной службы здравоохранения Джозеф Бириси, тела трех погибших были доставлены в больницу города Менди.
По словам Бириси, число погибших значительно больше. Он также добавил, что на многие дороги и реки в регионе сошли оползни, разрушив и повредив здания.
В пострадавшие от последствий землетрясения районы были направлены команды спасателей и военные.