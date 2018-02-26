Анастасия Стоцкая попала в базу данных сайта "Миротворец"

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Российская певица, уроженка Киева Анастасия Стоцкая попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения неподконтрольной властям Украины территории Донбасса.
Как сообщается на сайте, Стоцкая внесена в базу данных за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Донбасс.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.