На Украине запретили продавать и использовать российскую вакцину от кори

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продавать и использовать вакцину от кори, паротита и краснухи "Приорикс", зарегистрированную в России.

Соответствующее распоряжение ведомства опубликовано на его сайте.

По данным Госсслужбы, эта вакцина производится итальянской фирмой "Фидия Фармацеутици С.п.а", а упаковкой и контролем качества занимается российская компания "СмитКляйн Бичем-Биомед".

Как отмечается в распоряжении, партия вакцины запрещена на основании "установления факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства". Аптеки, в которых продается эта вакцина, обязаны ее изъять из оборота и утилизировать.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.