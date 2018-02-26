NY Post осудила сборную России по хоккею за исполнение гимна

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Газета New York Post, ранее назвавшая российских хоккеистов "командой без страны", заявила, что россияне нарушили запрет Международного олимпийского комитета, исполнив во время церемонии награждения гимн своей страны.

Как отметили журналисты, российские хоккеисты спели его под музыку олимпийского гимна спустя несколько часов после того, как МОК решил не восстанавливать олимпийский статус ОКР.

"Исполнение российского гимна на игровом поле — нарушение требований МОК о нейтралитете, примененных к России в рамках санкций за систематическое употребление допинга во многих видах спорта", — подчеркивает NY Post.

Сборная России по хоккею завоевала золотые медали Олимпиады в Южной Корее, обыграв немцев со счетом 4:3. Они спели гимн страны вместе с болельщиками на церемонии награждения.

Защитник сборной России Артем Зуб в интервью РИА Новости выразил надежду на то, что "ничего за это не будет".

В МОК заверили, что исполнение российскими хоккеистами гимна России никак не повлияет на решение по восстановлению статуса Олимпийского комитета.

После победы россиян NY Post опубликовала статью под названием "Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее". В твиттере пользователи резко раскритиковали авторов материала, назвав их "журналистами без мозгов".