Ляшко раскритиковал Порошенко за рост зависимости Украины от США

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко раскритиковал президента Петра Порошенко за то, что он увеличивает экономическую зависимость страны от США.

Ранее Порошенко похвастался в Twitter , что после поставок американского угля, ядерного топлива и оружия Киев начал покупать американские локомотивы.

"Когда я вижу у президента Украины Петра Порошенко на странице пост: "Ура, победа — Украина получила американский уголь, оружие и электровозы", то завтра с такой политикой он напишет, что Украина стала 57-м штатом Америки", — заявил Ляшко на брифинге в понедельник, который транслировал телеканал "112 Украина".

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. Поэтому Киеву приходится импортировать уголь, поставки идут из ЮАР и США.