Спикер Рады опроверг слухи о подготовке досрочных выборов в парламент

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий опроверг слухи о подготовке к досрочным парламентским выборам.

На минувшей неделе ряд украинских СМИ написали якобы об идее команды президента Петра Порошенко провести в ближайшее время досрочные парламентские выборы, которые, по данным СМИ, запланированы на осень, ради чего пропрезидентская фракция должна выйти из коалиции и таким образом дать законодательное основание для роспуска Рады. По закону, парламент может быть распущен не позднее, чем за год до плановых выборов, поэтому теоретически время на это есть.

"Во время согласительного совета я услышал уже несколько выступлений о досрочных выборах. Давайте эту тему отложим в сторону. Сколько работает Верховная рада, столько же и ходят слухи о досрочных выборах. У меня нет сомнений, что сценарий дестабилизации и досрочных выборов — это внешний сценарий. И хочу вам сообщить, что выборы в Верховную раду состоятся согласно конституции в последнее воскресенье октября 2019 года", — сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

Разные политсилы на Украине периодически требуют провести досрочные выборы в парламент, считая, что действующий состав Рады неэффективен. Некоторые оппозиционеры также выступают за импичмент президента. Порошенко ранее неоднократно заявлял, что против досрочных выборов, так как они затормозят ход реформ и дестабилизируют ситуацию. Очередные выборы в Раду пройдут осенью 2019 года, президентские выборы запланированы на 31 марта 2019 года.