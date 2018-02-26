Союз журналистов Украины потребовал расследовать поджог редакции в Ровно

На месте пожара в здании, где расположена редакция местного издания Четвертая власть, в городе Ровно, Украина. 23 февраля 2018

На месте пожара в здании, где расположена редакция местного издания Четвертая власть, в городе Ровно, Украина. 23 февраля 2018

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины осудил поджог офиса интернет-издания "Четвертая власть" в городе Ровно, потребовал оперативного расследования, сообщил в понедельник глава союза Сергей Томиленко.

Ранее редакция издания "Четвертая власть" заявила, что неизвестный в четверг вечером пытался поджечь их офис. Полиция Ровенской области завела уголовное дело, проводится расследование. Издание известно журналистскими расследованиями, в частности, о коррупции.

"Позиция НСЖУ однозначна: осуждаем этот дикарский поджог, солидарны с расследователями "Четвертой власти". Только оперативное расследование и надлежащее наказание нападающих может остановить подобные расправы с расследователями и журналистами в будущем", — написал Томиленко на своей странице в Facebook.

Ранее Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.