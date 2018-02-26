В ДНР заявили, что силовики более 70 раз за неделю нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (237)

ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Украинские силовики более 70 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 285 мин и снарядов, заявили в понедельник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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"С 19 по 26 февраля ВС Украины 71 раз нарушили режим прекращения огня", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили за неделю 285 артснарядов и мин. В результате обстрелов повреждения получили 13 домов.

"С 23 декабря ВС Украины 513 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один и ранены 11 мирных жителей, повреждены 51 домостроение и 12 объектов инфраструктуры", — добавил представитель ДНР в СЦКК.