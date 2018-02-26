Тимошенко сообщила о подготовке плана по разрешению конфликта в Донбассе

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Лидер оппозиционный партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила о подготовке дополнительного стратегического плана по разрешению конфликта в Донбассе и установлению мира на Украине.
46.6%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.6%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
При этом она не уточнила детали этого плана и его авторов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с Россией и Украиной государства.
Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве России и ОБСЕ. Но и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.