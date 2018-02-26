Тимошенко сообщила о подготовке плана по разрешению конфликта в Донбассе

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Лидер оппозиционный партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила о подготовке дополнительного стратегического плана по разрешению конфликта в Донбассе и установлению мира на Украине.

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"Сейчас в больших аналитических кругах обсуждается дополнительный стратегический план приведения в Украину мира совместно с представителями Украины, в том числе в этой работе принимают участие представители нашей команды. Мы верим, что мир в Украине будет установлен, если высшее руководство страны захочет не зарабатывать на крови и на войне, а мир установить", — сказала Тимошенко в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

При этом она не уточнила детали этого плана и его авторов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с Россией и Украиной государства.

Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве России и ОБСЕ. Но и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.