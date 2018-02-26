Генсек ООН назвал изгнание рохинджа из Мьянмы этнической чисткой

ЖЕНЕВА, 26 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Изгнание жителей народности рохинджа из Мьянмы является примером этнической чистки, завил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на открытии 37-й сессии Совета ООН по правам человека.

"По моему опыту, рохинджа больше всего дискриминируют в мире, и это происходило еще до начала нынешнего кризиса. Лишенные гражданства, они подвергались крайне жестокому обращению со стороны вооруженных сил и других и были изгнаны из своих домов и страны, что является ярким примером этнической чистки", — сказал он.

Генсек ООН призвал правительство Мьянмы незамедлительно обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в штат Ракхайн. Он также указал на необходимость оказать помощь беженцам народности рохинджа в Бангладеш.

Гутерреш подчеркнул, что рохинджа нуждаются в немедленном получении необходимой для спасения жизни помощи, долгосрочном решении кризиса и справедливости.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.

Ранее официальные представители Бангладеш и Мьянмы завершили работу над соглашением о репатриации беженцев-рохинджа, которая должна завершиться в течение двух лет после начала этого процесса. Сообщалось, что Бангладеш организует пять транзитных пунктов, откуда беженцы будут прибывать в два лагеря для приема и временного проживания рохинджа на территории Мьянмы.