Генсек ООН назвал изгнание рохинджа из Мьянмы этнической чисткой

ЖЕНЕВА, 26 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Изгнание жителей народности рохинджа из Мьянмы является примером этнической чистки, завил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на открытии 37-й сессии Совета ООН по правам человека.
Генсек ООН призвал правительство Мьянмы незамедлительно обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в штат Ракхайн. Он также указал на необходимость оказать помощь беженцам народности рохинджа в Бангладеш.
Гутерреш подчеркнул, что рохинджа нуждаются в немедленном получении необходимой для спасения жизни помощи, долгосрочном решении кризиса и справедливости.
Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.
Ранее официальные представители Бангладеш и Мьянмы завершили работу над соглашением о репатриации беженцев-рохинджа, которая должна завершиться в течение двух лет после начала этого процесса. Сообщалось, что Бангладеш организует пять транзитных пунктов, откуда беженцы будут прибывать в два лагеря для приема и временного проживания рохинджа на территории Мьянмы.