МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. У Украины никогда не было друзей кроме России, дружба Киева с Европой – это недосягаемый мираж, который напоминает "игру в одни ворота", заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек (ЕР).

Ранее депутат Верховной рады и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире программы "Кто кому Рабинович" на канале " 112 Украина " заявил, что Украина поссорилась со своими соседями и "осталась без друзей".

"У Украины никогда и не было друзей за исключением братского российского народа, который в силу своего огромного терпения пытался образумить украинское государство в течение 24 лет. Но после Майдана 2014 года Россия проявила необходимую жесткость в отстаивании национальных интересов и защитила население Крыма. Дружба Украины с Европой — это мираж, который и видим, и в то же время недосягаем", — сказал Бальбек РИА Новости.

"Лучше всего об украинской и европейской дружбе высказался герой Николая Гоголя Тарас Бульба: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" Вся эта так называемая европейская дружба служила лишь интересам антироссийской политики. Ну еще и швыряли мелочь в украинский бюджет — чтобы украинское общество на голодные бунты не поднялось", — добавил он.