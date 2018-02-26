В Польше с ноября замерзли насмерть почти 50 человек

ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Почти 50 человек погибли в Польше от холода с 1 ноября.

"Два человека умерли из-за переохлаждения за минувшие сутки", — сообщает правительственный центр безопасности.

Один трагический случай произошел в Мазовии, а один в Поморском регионе. Еще пять человек погибли от холода в предшествующие сутки.

Всего с 1 ноября прошлого года из-за переохлаждения в Польше скончались 48 человек.

В стране уже несколько дней действует предупреждение первой степени о сильном морозе.

В связи с сильными морозами службы призывают к повышенной бдительности. Особое внимание просят обращать на всех людей, чья жизнь может быть под угрозой, в частности, бездомных и пожилых.