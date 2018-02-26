БРЮССЕЛЬ, 26 фев — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз сегодня не примет формальное решение о продлении санкций против российских граждан и юридических лиц, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

"Не сегодня, из-за национальной процедуры. Новой даты пока нет", — сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

Евросоюз принимает внешнеполитические решения, в том числе о наложении санкций, единогласно. При этом в некоторых странах необходимо заручиться формальным согласием парламента или кабинета министров, которое обычно не влияет на само решение, но может затянуть сроки его принятия.

На прошлой неделе комитет постпредов стран ЕС при Евросоюзе (Coreper) согласовал продление на полгода индивидуальных санкций, истекающих 15 марта. Состав списка останется прежним, изменятся лишь данные некоторых его фигурантов. Предполагалось, что формально ограничения продлят в понедельник без обсуждения.

Индивидуальные ограничительные меры против людей, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, ввели в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевают на полгода.

Список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политиков и юридических лиц. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.