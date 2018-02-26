Авторы The National Interest спрогнозировали новую большую войну

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Нынешнее положение дел на Ближнем Востоке говорит о том, что к 2019 году между Ираном и Израилем может вспыхнуть война. С таким прогнозом на страницах The National Interest выступили специалист по национальной безопасности, бывший сотрудник администраций Рональда Рейгана и Джорджа Буша Рэймонд Тантер и эксперт по международным отношениям Айвен Саша Шихан.

"В январе 2018 года мы задавались вопросом о том, принесет ли этот год революцию в Иран. Теперь мы спрашиваем: будут ли Израиль и Иран воевать к 2019 году", — пишут авторы.

С их точки зрения, прямой конфликт не просто маячит на горизонте, он "уже происходит". Речь идет об инциденте, который произошел около двух недель назад: тогда Израиль сбил иранский беспилотник, запущенный из Сирии, после чего атаковал иранские цели на ее территории.

Это закончилось тем, что сирийские ПВО сбили израильский истребитель F-16.

Авторы напомнили, что после этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обменялись угрозами.

Нетаньяху на Мюнхенской конференции по безопасности обратился к иранским "диктаторам" и призвал "не испытывать решительность Израиля".

Зариф, выступая там же несколько часов спустя, заявил, что стал свидетелем "мультяшного цирка", который не заслуживает того, чтобы на него обращали внимание.

"Эти события станут начальными сценами новой более масштабной войны, если Тегеран будет и дальше пытаться укрепить свое присутствие в Сирии после "победы" над "Исламским государством"*, — считают авторы.

По их мнению, в возможном конфликте будут участвовать также "Силы народной мобилизации", объединяющие в первую очередь несколько иракских шиитских вооруженных формирований, которые поддерживает элитный иранский корпус Стражей Исламской революции.

С точки зрения Тантера и Шихана, в этой ситуации США должны больше поддерживать Израиль, в том числе за счет поставок вооружений.

* Террористическая организация, запрещенная в России.