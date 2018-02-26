БАНГКОК, 26 фев – РИА Новости. Задержанных в Паттайе организаторов нелегального "секс-тренинга" Александра Кириллова (Алекс Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка), ждет суд и депортация из Таиланда, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ Владимир Соснов.
"По словам полицейских, всех задержанных ожидает суд и депортация из Таиланда", — добавил он.
Консул также сообщил со слов полицейских, что задержанным предъявлены обвинения как в нелегальной работе на территории Таиланда, так и в визовых нарушениях – тем, у кого они есть.