БАНГКОК, 26 фев – РИА Новости. Задержанных в Паттайе организаторов нелегального "секс-тренинга" Александра Кириллова (Алекс Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка), ждет суд и депортация из Таиланда, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ Владимир Соснов.

"Полиция Паттайи неофициально сообщила нам о задержании россиян, участвовавших в нелегальном тренинге. Неофициально потому, что о задержаниях за нелегальную работу и визовые нарушения полиция не обязана уведомлять посольства. Полицейские подтвердили, что среди задержанных лиц присутствуют Александр Кириллов, известный, как Алекс Лесли, и Анастасия Вашукевич, которую в России знают, как Настю Рыбку", — сообщил дипломат.

"По словам полицейских, всех задержанных ожидает суд и депортация из Таиланда", — добавил он.

Консул также сообщил со слов полицейских, что задержанным предъявлены обвинения как в нелегальной работе на территории Таиланда, так и в визовых нарушениях – тем, у кого они есть.