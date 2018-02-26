Возможности расширения санкций против КНДР исчерпаны, заявил Рябков

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Возможности для дополнительного расширения санкций против КНДР в СБ ООН практически исчерпаны, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается идей, периодически всплывающих, вновь задействовать ресурс Совета Безопасности ООН для усиления санкционного нажима на Пхеньян, мы подтверждаем прежнюю позицию, а именно: возможности для дополнительного расширения санкций по линии СБ практически исчерпаны, и американцы об этом знают. Им об этом говорилось неоднократно. Мы не можем раз за разом повторять ситуацию, когда после того, как страны коллективно договариваются о чем-то в СБ ООН, сразу вслед за этим или через какой-то промежуток времени США наращивают односторонний санкционный прессинг. О каком вообще партнёрстве можно говорить? Этот термин не применим к подобного рода поведению Вашингтона,"- сказал Рябков.