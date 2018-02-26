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В мире

МИД назвал вбросом сообщения о наркотиках в аргентинской дипмиссии

10:2126.02.2018
(обновлено: 10:58 26.02.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Вбросы на тему наркотиков в посольстве РФ в Аргентине преследуют цель бросить тень на работу дипмиссии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Захарова опровергла сообщения о перевозке кокаина из Аргентины диппочтой
"Те информационные вбросы, которые прошли в выходные дни по разным аспектам этого дела, преследуют цель, на мой взгляд, отвлечь от главного и бросить тень на работу, проведённую в этом довольно сложном и необычном деле", — сказал Рябков на заседании международного комитета Совета Федерации.

Рябков рассказал подробности операции. По его словам, событийная канва дела сводилась к тому, что "один из бывших, на тот момент уже не работающих сотрудников технического персонала нашего посольства в Буэнос-Айресе оставил в одном из подвальных помещений школы при посольстве некий груз, который, как он предполагал, можно будет в дальнейшем переправить в Россию".

"Вследствие проявленной послом и персоналом бдительности, была проведена соответствующая проверка, которая выявила нахождение в этих упаковках наркосодержащих веществ. После чего к делу подключились наши службы, которые с первого дня находились в самом тесном контакте и взаимодействии с аргентинскими коллегами. Затем прошёл период оперативно-розыскных мероприятий. В подробности я вдаваться не буду, учитывая характер этого вопроса и тот факт, что необходимо и дальше обеспечивать строгое дозирование информации в интересах следствия и уголовного преследования виновных", — отметил он.

"Следующим этапом была, так называемая, контролируемая поставка, когда вместо реального груза в Россию были вывезены муляжи. В результате были предприняты меры по обезвреживанию лиц, которые причастны", — сказал замминистра.

Он подчеркнул, что благодаря взаимодействию антинаркотических служб РФ и Аргентины канал подобного рода поставок был "не просто перекрыт, а надёжно заблокирован, в том числе с точки зрения нахождения организаторов и исполнителей".

"Дальнейшие шаги в этой сфере будут уже осуществляться в судебной плоскости. Мы получили в результате существенное приращение взаимного доверия и навыков практического сотрудничества между Москвой и Буэнос-Айресом в одной из важнейших областей с точки зрения обеспечения безопасности государства", — заключил Рябков.

Ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила, что спецслужбы РФ и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 килограммов кокаина, были задержаны несколько человек, в том числе сотрудник аргентинской полиции и выходец из РФ. По словам министра, посольство РФ 14 декабря 2016 года уведомило министерство безопасности об обнаружении в одном из помещений посольства нескольких чемоданов с кокаином.

Полиция Аргентины. Архивное фото
© AP Photo / Ricardo Mazalan
В Аргентине подчеркнули "высокое качество" антинаркотической операции с РФ
МИД РФ, в свою очередь, сообщил, что информация об обнаружении сумок с подозрительным содержимым по инициативе посла России в Буэнос-Айресе Виктором Коронелли и "по согласованию с центром" была сообщена руководству аргентинских правоохранительных органов.

В ходе совместной спецоперации спецслужбами двух стран кокаин был заменен на муку, в чемоданы были помещены GPS-трекеры, полиция начала прослушивать телефонные разговоры лиц, причастных к попытке наркотрафика. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет около 50 миллионов евро.

Как сообщает аргентинское издание Clarin, наркотики находились в здании школы посольства. СМИ также называет и имена задержанных — это Иван Близнюк, работавший в управлении полиции Буэнос-Айреса и неоднократно посещавший Россию для организации образовательных программ сотрудникам силовых служб, и Александр Чикало, работавший вместе с Близнюком.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу опровергла сообщения некоторых СМИ, что для транспортировки наркотических веществ из Аргентины якобы нелегально использовалась дипломатическая почта. В комментарии Захаровой, опубликованном МИД РФ на его официальной странице в Facebook, подчеркивается, что "у технического сотрудника (задержанного аргентинской полицией в составе преступной группы — ред.) не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию дипломатической почты".

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Михаил Романов
мельдоний везли?
12:19
26.02.2018
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Христофор Врунгель
Много чего вспоминается. И осужденный за транспортировку крупных партий кокаина летчик Ярошенко, за которого с упорством достойным лучшего применения сражается российский МИД. И аргентинская подлодка, которую, бросив все дела, вдруг бросилось спасать МО РФ. Странно это всё.
12:15
26.02.2018
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