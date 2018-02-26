Тело погибшего в Индии российского лыжника отправили на родину

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 фев — РИА Новости. Тело погибшего в Индии лыжника из РФ отправлено на родину, сообщил РИА Новости второй секретарь российской дипмиссии в этой стране Артур Гербст.

"Тело погибшего отправлено в Россию. Остальные члены группы также вернулись на родину", — сообщил российский дипломат.

Ранее полиция штата Джамму и Кашмир сообщила, что группа лыжников из РФ попала под лавину в курортной зоне Гульмарг. В правоохранительных органах информировали, что в результате инцидента один человек погиб на месте, еще четверо из этой группы были спасены. В свою очередь, посольство России в Индии подтвердило РИА Новости эту информацию.