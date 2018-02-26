В ДНР заявили, что силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (235)

ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, повреждено шесть домов, сообщили в понедельник журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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Накануне оперативное командование ДНР заявило о 10 нарушениях режима прекращения огня за сутки.

"За прошедшие сутки ВС Украины 17 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 12 населенных пунктов республики", — сказал представитель оперативного командования.

По его словам, в результате обстрелов повреждения получили шесть домов.

Как заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня, по территории республики украинские силовики выпустили более 60 мин и артснарядов, а также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП, стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 277 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 123 единицы", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.