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В Таиланде десять россиян задержали за нелегальный "секс-тренинг"

09:4626.02.2018
(обновлено: 11:09 26.02.2018)
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© AFP 2018 / Christophe ArchambaultТаиланд. Полиция. Архивное фотоТаиланд. Полиция. Архивное фото
© AFP 2018 / Christophe Archambault

БАНГКОК, 26 фев – РИА Новости. В Таиланде десять россиян задержали во время проведения нелегального "секс-тренинга", сообщает интернет-версия газеты "Кхао Сот". 

Нарушитель в наручниках. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В их число попал "секс-гуру" Александр Кириллов, выступающий под псевдонимом Алекс Лесли. Мероприятие проходило в воскресенье поздно вечером в одной из гостиниц курортного города Паттайя.

По данным газеты "Комсомольская правда", вместе с Кирилловым задержали Анастасию Вакушевич (Настя Рыбка).

Россиянам предъявили обвинения в нелегальном въезде в Таиланд, нахождении в стране после окончания действия виз, а также работе без официального разрешения.

Все задержанные выступали на тренинге в качестве преподавателей соблазнения и сексуальной техники. Слушателей, 43 россиянина и россиянки, полиция отпустила после допроса, на котором они показали, что каждый заплатил "секс-гуру" по 20 тысяч таиландских бат (около 650 долларов) за пять дней занятий.

Источник в полиции Паттайи сообщил РИА Новости, что задержание прошло в гостинице "Ибис Отель" в 23:00.

"Тренинг рекламировался в Интернете, и то, что реклама была на русском языке, не помешало нам выяснить, где именно он проходит", — сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция пока не передала СМИ список задержанных, но "гуру" Алекс Лесли "среди них точно есть".

В российском посольстве заявили, что задержанных ожидает депортация.

"Возмутительный тренинг"

Полиция Таиланда. Архивное фото
© AP Photo / Apichart Weerawong
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"Это было большим заблуждением считать, что никто в Таиланде не прочтет сайт Лесли на русском языке. У нас уже немало знатоков русского, даже в полиции", — рассказал РИА Новости Нитипум Наваратна, известный таиландский газетный и телевизионный обозреватель и выпускник аспирантуры Московского университета.

По его словам, реклама тренинга, который проходит в "мировой столице секса, Паттайе", для тайцев совершенно возмутительна.

"Прилагаются огромные усилия, чтобы изменить имидж Паттайи, которая уже стала в большей степени городом семейного туризма, чем местом, куда приезжают развлекаться одинокие мужчины. А тут идет такая реклама и проходят такие тренинги, которые портят не только имидж Паттайи и Таиланда, но и имидж российского туриста в Паттайе и Таиланде!", — сказал он.

Олег Дерипаска. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку‍
Таиландские СМИ уже писали о группе Алекса Лесли в сентябре прошлого года, и тогда по таиландским соцсетям прошла волна возмущения, однако в тот момент никакой активности группы в Паттайе не наблюдалось, рассказал Наваратна.

"Сегодня уже начинается массовый перепост сообщений прессы о задержании Лесли в тайскоязычных социальных сетях, и к этим сообщениям "приклеивают" и сентябрьские статьи из газет "Кхао Сот" и "Тхаи Рат", и более поздние публикации, а также ссылки на видеоконтент сайта Алекса Лесли", — добавил он.

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