В Таиланде десять россиян задержали за нелегальный "секс-тренинг"

БАНГКОК, 26 фев – РИА Новости. В Таиланде десять россиян задержали во время проведения нелегального "секс-тренинга", сообщает интернет-версия газеты "Кхао Сот".
По данным газеты "Комсомольская правда", вместе с Кирилловым задержали Анастасию Вакушевич (Настя Рыбка).
Россиянам предъявили обвинения в нелегальном въезде в Таиланд, нахождении в стране после окончания действия виз, а также работе без официального разрешения.
Все задержанные выступали на тренинге в качестве преподавателей соблазнения и сексуальной техники. Слушателей, 43 россиянина и россиянки, полиция отпустила после допроса, на котором они показали, что каждый заплатил "секс-гуру" по 20 тысяч таиландских бат (около 650 долларов) за пять дней занятий.
Источник в полиции Паттайи сообщил РИА Новости, что задержание прошло в гостинице "Ибис Отель" в 23:00.
"Тренинг рекламировался в Интернете, и то, что реклама была на русском языке, не помешало нам выяснить, где именно он проходит", — сказал собеседник агентства.
По его словам, полиция пока не передала СМИ список задержанных, но "гуру" Алекс Лесли "среди них точно есть".
В российском посольстве заявили, что задержанных ожидает депортация.
"Возмутительный тренинг"
По его словам, реклама тренинга, который проходит в "мировой столице секса, Паттайе", для тайцев совершенно возмутительна.
"Прилагаются огромные усилия, чтобы изменить имидж Паттайи, которая уже стала в большей степени городом семейного туризма, чем местом, куда приезжают развлекаться одинокие мужчины. А тут идет такая реклама и проходят такие тренинги, которые портят не только имидж Паттайи и Таиланда, но и имидж российского туриста в Паттайе и Таиланде!", — сказал он.
"Сегодня уже начинается массовый перепост сообщений прессы о задержании Лесли в тайскоязычных социальных сетях, и к этим сообщениям "приклеивают" и сентябрьские статьи из газет "Кхао Сот" и "Тхаи Рат", и более поздние публикации, а также ссылки на видеоконтент сайта Алекса Лесли", — добавил он.