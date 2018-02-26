Полиция подтвердила гибель четырех человек после взрыва в Лестере

Спасатели на месте взрыва, который уничтожил магазин и дом в Лестере, Британия, 25 февраля 2018

Спасатели на месте взрыва, который уничтожил магазин и дом в Лестере, Британия, 25 февраля 2018

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Жертвами взрыва в английском городе Лестер стали четыре человека, еще четверо остаются в больнице, заявила городская полиция.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Согласно правоохранителям, в результате взрыва и последующего пожара в Лестере был разрушен трехэтажный дом: на первом этаже располагался магазин, а над ним двухэтажная квартира.

Представители полиции не исключают, что под завалами могут оставаться люди. На месте инцидента продолжается поисково-спасательная операция. Причина взрыва выясняется.