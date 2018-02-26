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В мире

В Рим пришли аномальные холода и сильный снегопад

09:3326.02.2018
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© РИА Новости / Сергей СтарцевСнегопад в РимеСнегопад в Риме
© РИА Новости / Сергей Старцев

РИМ, 26 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Аномальные холода, пришедшие в минувшие выходные на Апеннины, привели к редкому погодному явлению: обильный снег выпал в понедельник в Риме, накрыв всемирно известные монументы и античные руины, передает корреспондент РИА Новости.

Морозы в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ледниковый период: в Москву за неделю до весны придут арктические морозы
Итальянские СМИ в выходные активно предупреждали граждан о неминуемых "полярных морозах", которые принесет из Сибири ледяной ветер под названием то ли "Буран", то ли "Бурьян". Минувшей ночью столбики термометров действительно опустились в итальянской столице чуть ниже нуля, полностью подтвердив прогнозы местных синоптиков. Снегопад в итальянской столице и на побережье Тирренского моря близ Рима начался около двух часов ночи (04.00 мск) и к четырем утра (06.00 мск) снежный покров уже достигал во многих местах 3-4 сантиметров. Ожидается, что во вторник температура воздуха в окрестностях Рима может опуститься до 9 градусов ниже нуля.

В последний раз подобное погодное явление можно было наблюдать здесь в феврале 2012 года, когда жизнь Вечного города на пару дней фактически полностью была блокирована всего одним продолжительным снегопадом. Тогда в столице были закрыты практически все государственные учреждения, прекращены занятия в школах и университетах, даже Колизей и Римские форумы оказались недоступные для многочисленных туристов. Из всех автобусных маршрутов тогда действовал лишь один, а железнодорожное сообщение между столицей и пригородами было почти полностью прервано. На многие часы оказался отрезанным от города и столичный приморский район Лидо-ди-Остия. Даже поймать такси в Риме стало тогда огромной проблемой, а движение личного автотранспорта, не имеющего зимней резины или специальных цепей, было запрещено.

© РИА Новости . Сергей СтарцевСнегопад в Риме
© РИА Новости . Сергей Старцев
Снегопад в Риме

Похоже, на сей раз все это может повториться вновь. Во всяком случае, еще в выходные городские власти Рима объявили о том, что в понедельник будут закрыты все ясли, детские сады, школы и университеты. Аналогичное решение приняли власти многих городов столичной области Лацио, а также регионов Абруццо, Кампания и Тоскана в центральной Италии. Уже известно о заметном сокращении автобусного движения в Риме.

Что касается ситуации на столичных дорогах, то пока активное автомобильное движение еще не началось, но нетрудно спрогнозировать, что абсолютно не привыкших к снегу римлян в понедельник ожидает масса ДТП и других невеселых приключений.

Зима в Оймяконе. Архивное фото
© РИА Новости / Фаламов
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Ди Каприо напугали морозы в Оймяконе
Снегопады и аномальные заморозки в Риме, безусловно, принесут немалые неудобства туристам, зато их ожидают необычные фото- и видеосъемки, а также весьма редкое удовольствие — слепить снеговика на фоне древнеримского храма или средневековой базилики Вечного города.

Но аномальные холода в центральной Италии обычно не обходятся без человеческих жертв. Так, во время февральских морозов 2012 года от холода и снегопадов здесь погибли около 30 человек. Поэтому минувшей ночью столичные железнодорожные вокзалы Термини и Тибуртина были открыты, чтобы дать приют бездомным, которые реально могли замерзнуть на улице.

Что касается погодного рекорда в Вечном городе, то он был установлен 11 февраля 1986 года. Тогда снегопад продолжался почти сутки, и синоптики зафиксировали в Риме 23-сантиметровый снежный покров.

Уровни опасности погоды
© РИА Новости, Инфографика
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Уровни опасности погоды
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дамир Басыров
аномальные?))) деревья зелёные,были. и минус 9 это аномальные? это просто холодно. зима вроде как никак. аномальные это как то по другому. минус 40-50. в детстве в минус 30 учились. а теперь что.минус 25 в школу не ходят.
09:55
26.02.2018
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