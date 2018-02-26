Силовики обстреляли мирных жителей, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (235)

Представители ЛНР в СЦКК фиксируют последствия обстрела села Долгое в ЛНР. 22 февраля 2018

Представители ЛНР в СЦКК фиксируют последствия обстрела села Долгое в ЛНР. 22 февраля 2018

ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили об обстреле со стороны ВСУ мирных жителей села Долгое.

"ВС Украины снова обстреляли мирных жителей в населенных пунктах Долгое, Славяносербск", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

Сообщается, что в 7.10 26 февраля 2018 года зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны ВС Украины с направления Лопаскино в направлении Долгого с использованием БМП/БТР.

"В результате обстрела получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры в городе Славяносербск. На месте происшествия работает оперативная группа Представительства ЛНР в СЦКК", — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.