В Барселоне 19 человек пострадали во время протестов из-за визита короля

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. По меньшей мере 19 человек пострадали в ходе протестов в центре Барселоны в связи с приездом короля Испании Фелипе VI, сообщает издание eldiario.es.

По данным издания, в воскресенье монарх прибыл на ужин по случаю открытия выставки Mobile World Congress. Визит короля Испании в Каталонию стал первым с момента проведения референдума о независимости автономии в октябре 2017 года.

19 personas han tenido que ser atendidas por los servicios de emergencia durante las protestas contra la presencia del rey en Barcelona https://t.co/AnoaJ1rCrD — eldiario.es (@eldiarioes) 25 февраля 2018 г.

​Протест был организован так называемыми CDR — "комитетами защиты республики", которые ведут агитацию за независимость Каталонии и республиканские ценности в противовес монархическому Мадриду. Участники акции вышли на улицы по соседству с Дворцом каталонской музыки — концертным залом в Барселоне, куда монарх прибыл в 19.30 по местному времени (21.30 мск).

Как отмечает издание, несмотря на некоторые столкновения митингующих с сотрудниками правопорядка, в целом протест носил мирный характер. Как сообщили местные медицинские службы, в больницы были доставлены 19 человек с легкими травмами.

Агентство Europa Press со ссылкой на источники сообщило, что в ходе протестов полиция Каталонии задержала одного человека за нападение на сотрудника правоохранительных органов.

Los Comités de Defensa de la República desconvocan la manifestación contra la presencia del Rey en Barcelona https://t.co/eHLjpUDIj7 — Europa Press (@europapress) 25 февраля 2018 г.

​Mobile World Congress — крупнейшая в мире выставка мобильной индустрии и конгресс с участием руководителей операторов мобильной связи, продавцов и владельцев контента, проходит с 26 февраля по 1 марта в Барселоне.

В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан незаконным правительством Испании и обжалован в Конституционном суде. Позже суд признал этот референдум незаконным. 27 октября на основании результатов голосования (более 90% проголосовали "за", явка составила 43%) парламент Каталонии провозгласил независимость. В тот же день сенат Испании утвердил возможность применения правительством страны 155 статьи конституции. 28 октября премьер Испании Мариано Рахой распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря.