В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Папуа-Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в понедельник в 04.41 по времени UTC (07.41 мск) в 127,4 километрах к юго-западу от города Кокопо на северо-восточной оконечности острова Новая Британия. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

Ранее в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки были зафиксированы в 03.44 понедельника по местному времени (20.44 воскресенья мск) в 92 километрах к западу от города Поргера. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.